102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1049 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة اليوم، أنه اكتشفت الإصابات الجديدة إثر إجراء 609 تحاليل مخبرية، مضيفًا أن حالات التعافي من الفيروس قد ارتفع إلى 108 أشخاص,فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات بالفيروس ليرتفع عدد العدد إلى 55 حالة.