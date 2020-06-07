موريتانيا تسجيل أكثر من 100 إصابة بكورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا مساء اليوم الأحد تسجيل 102 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى 1048 مصابا.

وقال سيدي ولد الزحاف مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 6 وفيات، ليبلغ عدد الضحايا 55.

وفي غضون ذلك سجلت 4 حالات شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 108.

المصدر: صحراء ميديا