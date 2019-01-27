مصرع مواطن وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة مواطن وإصابة 23 آخرين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بأشخاص، صباح اليوم الأحد 27 يناير، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، في محافظة البحيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة وكافة المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقري ونزيف بالبطن، واشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وغيبوبة، وكسور بالحوض والفك، وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.