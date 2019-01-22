لقي 3 أشخاص مصرعهم 3 أشخاص، إثر تصادم القطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم بمركبة توك توك في محطة البليدة بالعياط.وأدى تصادم القطار بالتوكتوك إلى حريق في الجرار، وتعطل حركة القطارات،

وانتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.وتلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بلاغًا بالحادث، وانتقل القيادات إلى موقع الحادث، للتعامل مع الموقف.

وأشار مصدر أمني إلى أن المزلقان الذي وقع عنده الحادث بقريدة البليدة، شرعي لكنه بدائي -جنزير-، وهذا ما سعد في وقوع الحادث، مؤكدًا أن الحريق اشتعل في جرار القطار بسبب قوة التصادم.

المصدر الشروق المصريه