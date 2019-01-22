لقي 3 أشخاص مصرعهم 3 أشخاص، إثر تصادم القطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم بمركبة توك توك في محطة البليدة بالعياط
آخر تحديث GMT21:16:47
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

لقي 3 أشخاص مصرعهم 3 أشخاص، إثر تصادم القطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم بمركبة توك توك في محطة البليدة بالعياط.

العرب اليوم -

العرب اليوم - لقي 3 أشخاص مصرعهم 3 أشخاص، إثر تصادم القطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم بمركبة توك توك في محطة البليدة بالعياط.

حادث انقلاب توك توك
القاهرة - العرب اليوم

لقي 3 أشخاص مصرعهم 3 أشخاص، إثر تصادم القطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم بمركبة توك توك في محطة البليدة بالعياط.وأدى تصادم القطار بالتوكتوك إلى حريق في الجرار، وتعطل حركة القطارات،

وانتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.وتلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بلاغًا بالحادث، وانتقل القيادات إلى موقع الحادث، للتعامل مع الموقف.

وأشار مصدر أمني إلى أن المزلقان الذي وقع عنده الحادث بقريدة البليدة، شرعي لكنه بدائي -جنزير-، وهذا ما سعد في وقوع الحادث، مؤكدًا أن الحريق اشتعل في جرار القطار بسبب قوة التصادم.

المصدر الشروق المصريه

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لقي 3 أشخاص مصرعهم 3 أشخاص، إثر تصادم القطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم بمركبة توك توك في محطة البليدة بالعياط لقي 3 أشخاص مصرعهم 3 أشخاص، إثر تصادم القطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم بمركبة توك توك في محطة البليدة بالعياط



أخبار ذات صلة

GMT 20:32 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس
العرب اليوم - استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس

GMT 20:21 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
العرب اليوم - شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

GMT 20:17 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

البشير يصل الدوحة غدا الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر
العرب اليوم - البشير يصل الدوحة غدا الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر

GMT 20:12 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

طالبان تعلن أنها التقت مسؤولين اميركيين في قطر
العرب اليوم - طالبان تعلن أنها التقت مسؤولين اميركيين في قطر

GMT 20:04 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

مقتل 14 شخصًا في انهيار منجم برواندا
العرب اليوم - مقتل 14 شخصًا في انهيار منجم برواندا

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لقي 3 أشخاص مصرعهم 3 أشخاص، إثر تصادم القطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم بمركبة توك توك في محطة البليدة بالعياط لقي 3 أشخاص مصرعهم 3 أشخاص، إثر تصادم القطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم بمركبة توك توك في محطة البليدة بالعياط



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت بنطالًا أسود وأبرزت ملامحها بالمكياج البسيط

حايك تتألق إطلالة ساحرة في حفل "كوكتيل بوشيرون"

باريس ـ مارينا منصف

ظهرت سلمى حايك، وزوجها فرانسوا هنري، وكأنهما زوجان جديدان، أثناء حضورهما حفل "كوكتيل بوشيرون"، في العاصمة الفرنسية باريس، الأحد الماضي. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا، بدت مُثيرة وأنيقة، وهي ترتدي بنطالًا أسود، وأضافت بعض من السحر بقلادة من الفضة المبهرة، وسوار وخاتم متطابقان. وأكملت سلمى إطلالتها بإمساكها بحقيبة صغيرة سوداء مرصعة باللون الفضي، حيث وقفت ووضعت ذراعها حول زوجها، واعتمدت مكياجًا رائعًا تميز بأحمر الشفاه الوردي الناعم، وأبرزت ملامحها الجميلة من خلال المكياج البسيط. وتألق فرانسوا، 56 عامًا، وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، وربطة عنق سوداء "بيبيون"، وقميص باللون الأبيض.  وبدأت سلمى وهنري بالتواعد في عام 2006، وبعد 11 شهرًا فقط تزوجا، قبل الترحيب بابنتهما فالنتينا في سبتمبر/ أيلول 2007، والتي ولدت في لوس أنجلوس، وهما يعيشان الآن في العاصمة البريطانية لندن، وعقدا القران…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:17 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

أشلي أياكونتي ترتدي "بكيني" مُذهلًا خلال جلسة تصوير شاطئية مع خطيبها
العرب اليوم - أشلي أياكونتي ترتدي "بكيني" مُذهلًا خلال جلسة تصوير شاطئية مع خطيبها

GMT 03:22 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

صحافي يكشف تفاصيل رحلته في شلالات فيكتوريا
العرب اليوم - صحافي يكشف تفاصيل رحلته في شلالات فيكتوريا

GMT 02:18 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

عبد الله الحسيني يكشف أحدث صيحات ديكورات الحوائط
العرب اليوم - عبد الله الحسيني يكشف أحدث صيحات ديكورات الحوائط

GMT 07:32 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

ترامب يواجه عاصفة سياسية مع استمرار اغلاقه الحكومة
العرب اليوم - ترامب يواجه عاصفة سياسية مع استمرار اغلاقه الحكومة

GMT 03:29 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

مشرعون أميركيون يهاجمون تقرير موقع "بزفيد نيوز"
العرب اليوم - مشرعون أميركيون يهاجمون تقرير موقع "بزفيد نيوز"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:22 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

منى فاروق تتبرأ من فضيحة "الفيديو الإباحي" مع خالد يوسف
العرب اليوم - منى فاروق تتبرأ من فضيحة "الفيديو الإباحي" مع خالد يوسف

GMT 10:58 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

وذهب.. سوار الذهب!!
العرب اليوم - وذهب.. سوار الذهب!!

GMT 10:42 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

رئيس الوزراء فى جنوب السودان للمشاركة فى احتفالية اتفاق السلام
العرب اليوم - رئيس الوزراء فى جنوب السودان للمشاركة فى احتفالية اتفاق السلام

GMT 10:59 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

قشور جوز الهند تتحول إلى تحف بأنامل سورية
العرب اليوم - قشور جوز الهند تتحول إلى تحف بأنامل سورية

GMT 22:51 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

أمير الكويت يؤكد علي أهمية الاقتصاد وتنويع الدخل
العرب اليوم - أمير الكويت يؤكد علي أهمية الاقتصاد وتنويع الدخل

GMT 23:29 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

هزيمة حزب «تواصل» الإخواني في موريتانيا بمعقلهم
العرب اليوم - هزيمة حزب «تواصل» الإخواني في موريتانيا بمعقلهم

GMT 00:32 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

"الكهرباء المصرية" سنتعاون مع ألمانيا في "الطاقة المتجددة" و"مزارع الرياح"
العرب اليوم - "الكهرباء المصرية" سنتعاون مع ألمانيا في "الطاقة المتجددة" و"مزارع الرياح"

GMT 22:22 2018 الثلاثاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

مرسوم ملكي سعودي بصرف العلاوة السنوية للموظفين
العرب اليوم - مرسوم ملكي سعودي بصرف العلاوة السنوية للموظفين

GMT 00:06 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

مخزونات النفط الخام الأميركي ترتفع بمقدار 3.22 مليون برميل
العرب اليوم - مخزونات النفط الخام الأميركي ترتفع بمقدار 3.22 مليون برميل

GMT 07:43 2013 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

وجود الدم في البراز إنذار بسرطان القولون
العرب اليوم - وجود الدم في البراز إنذار بسرطان القولون

GMT 09:33 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

زاهي حواس يكشف مراحل الكشف عن مقبرة "توت عنخ آمون"
العرب اليوم - زاهي حواس يكشف مراحل الكشف عن مقبرة "توت عنخ آمون"

GMT 09:01 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

الفنانة نجوى كرم تخرج في إطلالة جذّابة بتوقيع نيكولا جبران
العرب اليوم - الفنانة نجوى كرم تخرج في إطلالة جذّابة بتوقيع نيكولا جبران

GMT 04:00 2016 السبت ,06 شباط / فبراير

هواية التنزه مع "الكلاب" تغزو كورنيش مدينة جدة
العرب اليوم - هواية التنزه مع "الكلاب" تغزو كورنيش مدينة جدة

GMT 16:22 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

فوز ساهر عوكل بأفضل تصميم ومنحه حصانة تحول دون استبعاده في الحلقة المقبلة
العرب اليوم - فوز ساهر عوكل بأفضل تصميم ومنحه حصانة تحول دون استبعاده في الحلقة المقبلة

GMT 05:46 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

خبير علم نفس يكشف أسباب فشل العلاقات العاطفية الحالية
العرب اليوم - خبير علم نفس يكشف أسباب فشل العلاقات العاطفية الحالية

GMT 01:19 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

اكتشاف قناع "حارس كلكامش" في مدينة آور الأثرية
العرب اليوم - اكتشاف قناع "حارس كلكامش" في مدينة آور الأثرية

GMT 17:44 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

خالد الجراح يستقبل لجنة معالجة التكدس داخل السجون
العرب اليوم - خالد الجراح يستقبل لجنة معالجة التكدس داخل السجون

GMT 09:53 2018 الخميس ,19 تموز / يوليو

"الأهلي" السعودي يعلن التعاقد مع "جانيني تافاريس" 4 سنوات
العرب اليوم - "الأهلي" السعودي يعلن التعاقد مع "جانيني تافاريس" 4 سنوات

GMT 07:34 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / يناير

الوحدات مستوحاة من ديكورات الفنادق الفخمة
العرب اليوم - الوحدات مستوحاة من ديكورات الفنادق الفخمة

GMT 00:04 2014 الإثنين ,07 إبريل / نيسان

موهبتي فطرية وتأثرت برائد السريالية سالفادور دالي
العرب اليوم - موهبتي فطرية وتأثرت برائد السريالية سالفادور دالي

GMT 14:36 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيو

محمد صلاح يجتاز الكشف الطبى فى ليفربول بنجاح
العرب اليوم - محمد صلاح يجتاز الكشف الطبى فى ليفربول بنجاح

GMT 06:30 2016 الأحد ,01 أيار / مايو

خالد النجار يطرح تشكيلة جديدة من الملابس الصيفية باللون الأصفر
العرب اليوم - خالد النجار يطرح تشكيلة جديدة من الملابس الصيفية باللون الأصفر
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab