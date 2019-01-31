ارتفاع حصيلة غرق مركبي مهاجرين متجهين لليمن

كالمستجير من الرمضاء بالنار، هذه هي حال المهاجرين الفارين من الصومال وإثيوبيا ودول إفريقية أخرى إلى اليمن، الذي يشهد بدوره حربا وكارثة إنسانية. فقد ارتفعت حصيلة غرق مركبي مهاجرين قبالة جيبوتي كانا متجهين لليمن لـ43 شخصا.

تواصلت عمليات البحث الأربعاء (30 كانون الثاني/ يناير 2019) قبالة سواحل جيبوتي غداة غرق مركبين محملين بالمهاجرين الذين قضى العديد منهم، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين. وقال لاليني فيراسيمي، الذي يترأس بعثة منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي لوكالة فرانس برس إن الحصيلة ارتفعت إلى 43 قتيلا.