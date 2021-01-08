الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج بجنوب إيران وبحسب مراسل RT، تم الكشف عن القاعدة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري بحضور قائد الحرس، اللواء حسين سلامي.