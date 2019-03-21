اليمن يقدم رسالة احتجاج للأمم المتحدة بشأن مهمة المبعوث الدولي

أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة احتجاجها رسميا على ما سمته "تجاوز" المبعوث الدولي، مارتن جريفيث مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانىء الحديدة بدلا عن جيبوتي.

يأتي الاحتجاج بعد لقاء جمع قيادات حوثية في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي.

ووجه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، وفقا لقناة (العربية) ، اليوم الخميس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول هذا الاجتماع، مبديا استغراب الحكومة اليمنية إزاء هذه الممارسات التي وصفها بأنها غير مسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع.

وأكدت الرسالة أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.