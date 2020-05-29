تسجيل أكثر من 4000 إصابة إضافية و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية تشيلي اليوم عن تسجيلها 4 آلاف و654 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليبلغ العدد الإجمالي 86 ألفا و943 حالة مسجلة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 49 حالة وفاة جديدة جراء كورونا، ليصل إجمالي الوفيات 890 حالة، فيما تعافى 36 ألفا و150 شخصا من المرض.