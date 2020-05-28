تسجيل 4328 إصابة إضافية و 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 82 ألفا و289 حالة بعد تسجيل 4328 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضا بإحصاء 35 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا ما رفع حصيلة الوفيات إلى 841 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 33540 شخصا بعد تسجيل 2625 حالة تعاف جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 66011 حالة تليها، على الخصوص، فالبارايسو (2576) وأنتوفاغاستا (2137) وأراوكانيا (1916) وتاراباكا (1811) وبيوبيو (1565) ونيوبلي (1174) وماغايانيس (1037) وماولي (1066).