كوريا الجنوبية تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11265 إصابة.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان لها، أنها لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 269 حالة.