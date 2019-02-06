ترامب يؤكد سنقلص وجودنا في أفغانستان حال نجاح محادثاتنا مع طالبان
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ترامب يؤكد سنقلص وجودنا في أفغانستان حال نجاح محادثاتنا مع طالبان

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العرب اليوم - ترامب يؤكد سنقلص وجودنا في أفغانستان حال نجاح محادثاتنا مع طالبان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن-العرب اليوم

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن تجري اتصالات مع طالبان وغيرها من الجماعات الأفغانية، وأن نجاح هذه المحادثات سيسمح بتقليص الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.

وقال ترامب: "تجري إدارتي مباحثات بناءة مع التنظيمات الأفغانية، بما فيها طالبان. وإذا حققت تقدما، سنتمكن من تقليص عدد قواتنا في أفغانستان لأن ذلك سيتيح أيضا فرصة التركيز على مكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد، الذي ترأس الوفد الأمريكي في المحادثات مع طالبان، أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات مبدئية حول خطوط عريضة لاتفاق السلام، تتعهد الحركة بموجبه بعدم إيواء مجموعات إرهابية على الأراضي الأفغانية، ما قد يؤدي إلى انسحاب القوات الأميركية كاملا مقابل ضمان الهدنة والمفاوضات بين طالبان وكابل.

وفي الشأن الإيراني، أكد ترامب أن بلاده "لن تغض الطرف عن النظام الذي يهتف "الموت لأميركا" ويهدد بالإبادة الجماعية للشعب اليهودي"، مذكّرا بأن إدارته قد اتخذت إجراءات حازمة من أجل التصدي لـ"النظام الراديكالي في إيران"، الذي وصفه بأنه "الراعي الرئيسي للإرهاب".

 

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ترامب يؤكد سنقلص وجودنا في أفغانستان حال نجاح محادثاتنا مع طالبان ترامب يؤكد سنقلص وجودنا في أفغانستان حال نجاح محادثاتنا مع طالبان



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ترامب يؤكد سنقلص وجودنا في أفغانستان حال نجاح محادثاتنا مع طالبان ترامب يؤكد سنقلص وجودنا في أفغانستان حال نجاح محادثاتنا مع طالبان



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