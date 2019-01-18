أفادت وكالة إنترفاكس بأن قاذفتين من نوع "سو-34" اختفتا عن الرادارات أثناء تحليق في منطقة الشرق الأقصى الروسي، بينما تحدثت وكالة نوفوستي عن اختفاء طائرة واحدة فقط ونجاة طاقمها.