الملك عبدالله يبحث فرص إحلال السلام في المنطقة

أكد مصدر أميركي مطلع إن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات بحثا فرص السلام بالشرق الأوسط مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة جرى في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن.

واجتمع العاهل الأردني مع مايك بنس نائب الرئيس الأميركي يوم الاثنين. وقال مكتب بنس إنهما بحثا المعركة ضد متشددي تنظيم داعش وقرار ترامب إبقاء قوة صغيرة في سوريا.

والتقى الملك عبد الله أيضا بالقائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.