رئيس البرلمان العربي يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار فى ليبيا

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الجماعات المسلحة بمدينة طرابلس الليبية حفاظا على أرواح المدنيين.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم أنه يتابع عن كثب وبقلق شديد تطورات الأوضاع بمدينة طرابلس الليبية ،مؤكدًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين.

وحث السلمي " الجماعات المسلحة لإحترام سيادة الدولة الليبية والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت الحكومية"، مطالبًا في الوقت ذاته بمحاسبة كل من يستهدف المدنيين باعتبارها جرائم حرب.