رئيس البرلمان العربي يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار فى ليبيا

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الجماعات المسلحة بمدينة طرابلس الليبية حفاظا على أرواح المدنيين.
وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم أنه يتابع عن كثب وبقلق شديد تطورات الأوضاع بمدينة طرابلس الليبية ،مؤكدًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين.
وحث السلمي " الجماعات المسلحة لإحترام سيادة الدولة الليبية والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت الحكومية"، مطالبًا في الوقت ذاته بمحاسبة كل من يستهدف المدنيين باعتبارها جرائم حرب.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
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