تحطم طائرة شحن في منطقة سكنية غرب طهران جميع ركابها

أفادت مصادر محلية في إيران بأن طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" تحطمت في منطقة سكنية بضواحي طهران، اليوم الاثنين، وبأن جميع ركابها العشرة قد لقوا مصرعهم.

وذكرت المصادر أن الطائرة تتبع لشركة كازاخستانية وقد سقطت في منطقة سكنية "زيبا دشت" قرب "مطار فتح" في مدينة كرج غرب طهران.