حذر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "في التمادي فيما يقوم به في سوريا"، مشدداً أن عليه ألا يخطئ التقدير ولا يأخذ المنطقة إلى "حرب أو إلى مواجهة كبرى".

وهدد السيد نصر الله بأن "هناك احتمالاً باتخاذ قرار بتعاطٍ مختلف مع الاعتداءات الإسرائيلية لأن ما حصل أخيراً خطير جداً"، وذلك بعد أسبوع من استهداف اسرائيل مواقع سورية عدة.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان ردّ الفعل قد يطال تل أبيب، أجاب نصر الله "في لحظة من اللحظات كلّ شيء ممكن".

وفي مقابلة تلفزيونية، علق السيد نصر الله للمرة الاولى على عملية "درع الشمال" التي اطلقتها اسرائيل في الرابع من كانون الاول/ ديسمبر الماضي واستمرت لنحو شهر واسبوعين. وقالت إسرائيل في نهايتها إنها اكتشفت أربعة أنفاق اتهمت حزب الله بحفرها، وانها دمّرتها.

وقال الأمين العام لحزب الله إن عدداً من الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل موجودة "منذ سنوات طويلة".