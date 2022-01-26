الجيش اليمني يعلن السيطرة على منطقتي الفليحة والردهة في الجوبة بشكل كامل

فقد نشر المكتب الإعلامي التابع للجيش اليمني، مقطع فيديو، الأربعاء، أظهر معارك في جبهة حريب، وتقدّم قوات الجيش على مواقع المليشيات الانقلابية في تلك المنطقة. وأعلن سيطرته على مفترق الطرق بين مديريتي حريب والعبدية، وعلى منطقتي الفليحة والردهة في جوبا بشكل كامل. في حين أفادت مصادر بأن ألوية العمالقة تتقدم باتجاه عقبة ملعاء الفاصلة بين مديريتي الجوبة وحريب جنوب مأرب، وتخوض معارك مستمرة لدحر الحوثيين، وسط انهيار وتخبط في صفوف الميليشيا المدعومة من إيران. خسائر حوثية كذلك أعلن الجيش اليمني السيطرة على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوباً. وتمكن على الجبهة الجنوبية من التقدّم باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وسط خسائر الميليشيات الحوثية الانقلابية.