مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش في مصر

عبرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن سقوط عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية مصر العربية وتضامنها معها في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب وتأييدها لكل ما فيه أمنها واستقرارها.
أعربت عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره ومهما كانت دوافعه ومسبباته، والداعي إلى تضافر الجهود كافة الهادفة لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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