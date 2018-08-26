مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش في مصر

عبرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن سقوط عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية مصر العربية وتضامنها معها في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب وتأييدها لكل ما فيه أمنها واستقرارها.

أعربت عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره ومهما كانت دوافعه ومسبباته، والداعي إلى تضافر الجهود كافة الهادفة لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.