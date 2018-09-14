عشرات الحرائق وانفجارات لأنابيب غاز في ولاية ماساتشوستس الأميركية

تعرض أكثر من 39 منزلا وبناية لأضرار في بلدات بالقرب من مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس في سلسلة من انفجارات الغاز، حسبما قال مسؤولون.

وقالت تقارير للشرطة المحلية إن عشرات "الحرائق والانفجارات" وقعت في بلدات لورانس وأندوفر ونورث أندوفر، وأضافت أن العدد يتوقع زيادته.

وأدت الانفجارات إلى إخلاء منازل ومبان وعدد من الإصابات الخطيرة والطفيفة، حسبما قالت وسائل إعلام محلية.

وقطعت شركات الكهرباء والغاز المحلية إمداداتها للمناطق المتضررة.

وقال مسؤولون إن الانفجارات قد تكون ناجمة عن خلل في الضغط في خطوط شركة "كولومبيا غاز"، ولكنها لم تؤكد ذلك.