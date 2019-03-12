مرشح إسلامي لرئاسة لجزائر البعض رفضوا حلولا دستورية بسبب الأنانية المفرطة

انتقد المرشح الإسلامي للرئاسة الجزائرية، عبد القادر بن قرينة، القرارات التي أصدرها اليوم الاثنين رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، متهما إياه بالأنانية المفرطة.