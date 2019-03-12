الجزائريون يحتفلون بإعلان الرئيس بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة

تجاوب الجزائريون مع الرسالة التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي أعلن من خلالها عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية إضافة إلى تعهده بتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.