فرنسا تعلق علي قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أعلنت الخارجية الفرنسية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن فرنسا ترحب بقرار عبدالعزيز بوتفليقةعدم الترشح لولاية رئاسية خامسة واتخاذ إجراءات لإصلاحات سياسية.