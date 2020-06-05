المكسيك تسجل 4442 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، عن تسجيل 4442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و816 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 105680 وعدد الوفيات إلى 12545.

وأظهرت بيانات سوق العمل المكسيكية، أن البلاد فقدت أكثر من نصف مليون وظيفة خلال أبريل/نيسان الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في المكسيك حاليا نحو 19.9 مليون شخص، ولا تشمل الإحصاءات العمالة غير الرسمية والذين يمثلون نحو 57% من إجمالي العاملين في المكسيك.