الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات لدعم الاستجابة لجائحة كورونا بأكثر من 194 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، عن حزمة مساعدات جديدة بأكثر من 194 مليون دلاور، خصصت جزء منها لدعم شراء أجهزة التنفس الصناعي، والجزء الآخر للمساعدات الإنسانية للاجئين والمهاجرين المستضعفين والمجتمعات المتضررة من جائحة كوفيد-19.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الأميركية اليوم، أكدت فيه أن الولايات المتحدة كانت أكبر مساهم في الأمن الصحي العالمي والمساعدات الإنسانية لأكثر من نصف قرن ، مما أدى إلى إنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم، مشيرةً إلى أنه لمواجهة جائحة كوفيد-19، خصصت الولايات المتحدة مسبقاً بأكثر من 11 مليار دولار لدعم الاستجابة الدولية. COVID-19.

وأوضحت الخارجية الأميركة أن هذه المساعدات، جاءت التزاماً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتوفير اللوازم الطبية الحرجة في جميع أنحاء العالم، حاثةً الدول على زيادة إنتاجها المحلي من أجهزة التهوية، وأقنعة الوجه، ومعدات الحماية الشخصية الأخرى.