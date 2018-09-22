مسلحون يفتحون النار على عرض عسكري بإيران ووقوع قتلى

قال التلفزيون الرسمي في إيران إن عددًا من القتلى سقط بعدما فتح مسلحون النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد اليوم السبت.

ونقل التلفزيون عن مراسله قوله "بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض. هناك قتلى ومصابون كثيرون".