وفاة 4 أشخاص إثر تحطم مروحية في مدينة أولان أودي شرق روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن مصرع 4 أشخاص إثر تحطم مروحية، اليوم الأحد، في مدينة أولان أدوي جنوب شرقي سيبيريا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد النيران، التي اندلعت بعد سقوط المروحية، مشيرة إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الحادث للكشف عن حيثياته.

وقالت وكالة الطوارئ إن الطائرة كانت مملوكة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى تحديد سبب الحادث.