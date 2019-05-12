روحاني يدعو الفصائل السياسية الإيرانية إلى الوحدة مع زيادة الضغط الأميركي

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في البلاد، لتجاوز الظروف التي قال إنها ربما تكون أصعب من أوضاع البلاد خلال الحرب مع العراق في الثمانينات، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه إيران تشديدا في العقوبات الأميركية.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حث زعماء إيران على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي، وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية، حيث قدّم العرض في الوقت الذي زادت فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران، فعمل هذا الشهر على وقف كل صادرات النفط الإيرانية بينما عزز وجود القوات البحرية والجوية الأميركية في الخليج.

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وقال مسؤول أميركي يوم الجمعة، إن واشنطن وافقت على نشر صواريخ "باتريوت" إضافية في الشرق الأوسط.

وقال روحاني "اليوم، لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح"، وأضاف "ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا... لكني لا أيأس ولدي أمل كبير في المستقبل وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة شريطة أن نتحد".

ووصفت طهران الحشد العسكري الأميركي بأنه "حرب نفسية" تهدف إلى ترهيبها.

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