مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح جنوب شرقي بغداد

قتل شخص وأصيب آخر بجروح، في هجوم مسلح جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد. وذكر مصدر أمني، أن شخصا قتل وأصيب آخر بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.