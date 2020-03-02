

أطلقت كوريا الشمالية الاثنين، "مقذوفين غير محددين"، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، وذلك بعد أسابيع على إعلان بيونغ يانغ أنها أنهت الوقف الاختياري لتجارب الأسلحة البالستية بعيدة

المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن المقذوفين أطلقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي.

وأضافت أن "الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة وباق على جهوزيته"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات وما يمكن لبيونغ يانغ أن تقدمه من تنازلات بالمقابل.

ومنذ ذلك التاريخ، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تلبّ واشنطن أولا مطالبها بالكامل.