الحوثيون يعلنون هجومهم على مطار دبي بطائرات مسيرة
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الحوثيون يعلنون هجومهم على مطار دبي بطائرات مسيرة

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العرب اليوم - الحوثيون يعلنون هجومهم على مطار دبي بطائرات مسيرة

عناصر من ميليشيا الحوثيين
عدن - العرب اليوم

الحوثيون يعلنون هجومهم على مطار دبي بطائرات مسيرة

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الحوثيون يعلنون هجومهم على مطار دبي بطائرات مسيرة الحوثيون يعلنون هجومهم على مطار دبي بطائرات مسيرة



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الحوثيون يعلنون هجومهم على مطار دبي بطائرات مسيرة الحوثيون يعلنون هجومهم على مطار دبي بطائرات مسيرة



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ارتدت فستانًا بألوان معدنية متداخلة مِن الذهبي والنحاسي

ويني هارلو أنيقة خلال حضورها "أسبوع باريس"

باريس - مارينا منصف

واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون

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