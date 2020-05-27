موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة و4 وفيات إضافية بفيروس كورونا

أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا سيدي ولد الزحاف اليوم، أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 268 حالة مؤكدة.

وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الصحي في البلاد، أنه تم تسجيل أيضًا 4 وفيات، ليرتفع العدد إلى 13 حالة وفاة، إلى جانب شفاء 15 حالة.

ولفت النظر إلى أن الإصابات الستة تم اكتشافها بعد إجراء 571 تحليلاً مخبريًا.