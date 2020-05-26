موريتانيا تسجل 25 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا

سجلت موريتانيا اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا , وثلاث وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 حالات .

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي أن الإصابات الجديدة كلها في نواكشوط، وأنها اكتشفت إثر القيام بـ 618 تحليلاً مخبريًا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 262 حالة، من بينها 15 حالة شفاء.