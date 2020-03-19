أكد مكتب رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، دافي الكولومبري، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال بيان صادر عن مكتبه، اليوم الخميس، إن التحاليل أكدت إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري بفيروس "كورونا".

وأضاف البيان، أنه لم تظهر عليه أعراض شديدة لكنه يشعر بالإعياء، وهو الآن في حجر صحي بمنزله.

ولفت البيان إلى أن تحليلا أوليا أجراه الكولومبري كان قد نفى إصابته، لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية، أي أنه مصاب.