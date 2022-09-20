مقتل 13 بينهم 7 أطفال في غارة جوية على مدرسة وقرية في ميانمار
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مقتل 13 بينهم 7 أطفال في غارة جوية على مدرسة وقرية في ميانمار

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العرب اليوم - مقتل 13 بينهم 7 أطفال في غارة جوية على مدرسة وقرية في ميانمار

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نايبيدوا - العرب اليوم

 قالت مديرة مدرسة وعامل إغاثة في ميانمار، إن طائرات هليكوبتر حكومية شنت غارة على مدرسة وقرية في شمال وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا، بينهم 7 أطفال.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن الهجوم كان قد وقع يوم الجمعة الماضي في قرية ليتيت كوني، المعروفة أيضا باسم ديبايين، والتي تقع على بعد حوالي 110 كيلومترات شمال غرب ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وأفادت مديرة المدرسة، مار مار، بأنها كانت تحاول نقل الطلاب إلى أماكن اختباء آمنة في الفصول الدراسية بالطابق الأرضي عندما بدأت طائرتان من أربع طائرات هليكوبتر من طراز Mi-35 تحلق شمال القرية، وتطلق نيران الرشاشات والأسلحة الثقيلة على المدرسة الواقعة في مجمع الدير البوذي بالقرية.

وقالت مديرة المدرسة إنها لم تتوقع حدوث مشاكل لأن الطائرة كانت تحلق فوق القرية من قبل دون وقوع أي حوادث، و"بما أن الطلاب لم يرتكبوا أي ذنب، لم أفكر أبدا في أنهم سيُطلق عليهم الرصاص بوحشية"، مضيفة: "استمروا في إطلاق النار على المجمع من الجو لمدة ساعة، لم يتوقفوا ولو لدقيقة واحدة، كل ما كان يمكننا فعله في ذلك الوقت هو ترديد المانترا البوذية، وعندما توقف الهجوم الجوي دخل حوالي 80 جنديا إلى مجمع الدير وأطلقوا نيران أسلحتهم على الأبنية. ثم أمر الجنود جميع من كان في المجمع بالخروج من الأبنية".

وذكرت أنها رأت حوالي 30 طالبا مصابين بجروح في ظهورهم وأفخاذهم ووجوههم وأجزاء أخرى من أجسادهم، فيما فقد بعض الطلاب أطرافهم، مؤكدة مقتل ستة طلاب على الأقل في المدرسة، كما أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما يعمل في مصايد الأسماك في قرية مجاورة برصاصة قاتلة.

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مقتل 13 بينهم 7 أطفال في غارة جوية على مدرسة وقرية في ميانمار مقتل 13 بينهم 7 أطفال في غارة جوية على مدرسة وقرية في ميانمار



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