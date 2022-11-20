تركيا تَغيَّر بـ50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار على شمال العراق وسوريا
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تركيا تَغيَّر بـ50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار على شمال العراق وسوريا

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العرب اليوم - تركيا تَغيَّر بـ50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار على شمال العراق وسوريا

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دمشق - العرب البوم

قالت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد إرهابية نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا ، والتي نفذت ليلة الأحد وشارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار كما هاجمت المدفعية التركية قواعد حزب العمال الكردستاني.

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تركيا تَغيَّر بـ50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار على شمال العراق وسوريا تركيا تَغيَّر بـ50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار على شمال العراق وسوريا



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