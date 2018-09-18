البنتاغون يُعلن أنه لم يشارك في قصف اللاذقية الليلة الماضية

نفى الجيش الأميركي أي علاقة له بالقصف الذي تعرضت له محافظة اللاذقية غربي سورية الليلة الماضية، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" عن مسؤول في البنتاغون.
وقال المسؤول إن "القوات الأمريكية لم تطلق أي صواريخ (ضد مواقع سورية)"، دون أن يذكر من هي الجهة المسؤولة عن القصف.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فقدت الاتصال بطائرة "إيل 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كم عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 14 عسكريا روسيا.
وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية إن الدفاعات الجوية السورية أصابت الطائرة الروسية بالخطأ أثناء تصديها للغارة الجوية الإسرائيلية.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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