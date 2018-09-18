البنتاغون يُعلن أنه لم يشارك في قصف اللاذقية الليلة الماضية

نفى الجيش الأميركي أي علاقة له بالقصف الذي تعرضت له محافظة اللاذقية غربي سورية الليلة الماضية، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" عن مسؤول في البنتاغون.

وقال المسؤول إن "القوات الأمريكية لم تطلق أي صواريخ (ضد مواقع سورية)"، دون أن يذكر من هي الجهة المسؤولة عن القصف.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فقدت الاتصال بطائرة "إيل 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كم عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 14 عسكريا روسيا.

وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية إن الدفاعات الجوية السورية أصابت الطائرة الروسية بالخطأ أثناء تصديها للغارة الجوية الإسرائيلية.