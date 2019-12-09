إصابة أشخاص في ثوران بركان في نيوزلندا
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إصابة أشخاص في ثوران بركان في نيوزلندا

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العرب اليوم - إصابة أشخاص في ثوران بركان في نيوزلندا

بركان
ويلينغتون - العرب اليوم

قالت مسؤولة محلية في نيوزيلندا، الاثنين، إن عددا من الأشخاص أصيبوا إثر ثوران بركان "وايت آيلاند"، اليوم.

وذكرت السلطات أن نشاط البركان بدأ نحو الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي.

ويقع البركان على بعد 50 كيلومترا من الساحل الشرقي لجزيرة نورث آيلاند.

وقالت جودي ترنر رئيسة بلدية مدينة فاكاتاني: "توجد بعض الإصابات ونهتم بإعادة هؤلاء المصابين ونقلهم لمستشفى"، وفق ما نقلت "رويترز".

وذكرت مجموعة ستاف الإخبارية على الإنترنت، أن ما يصل إلى 20 شخصا ربما كانوا في وايت آيلاند وقت ثوران البركان الذي يعد أحد أنشط البراكين في البلاد.

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إصابة أشخاص في ثوران بركان في نيوزلندا إصابة أشخاص في ثوران بركان في نيوزلندا



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