قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، صباح الأربعاء، إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ من نظام صواريخ الإطلاق المتعدد "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي بمدينة دونيتسك.

وقال المكتب في بيان: "تم تسجيل هجوم قصف من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية الساعة 00:43 في اتجاه مستوطنة تونينكوي - مدينة دونيتسك (مقاطعة فوروشيلوفسكي).