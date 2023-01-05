مقتل 8 من داعش في هجوم لطالبان

أعلن متحدث باسم حركة طالبان اليوم الخميس، مقتل 8 واعتقال 7 بعد غارات على معاقل تنظيم داعش في أفغانستان. وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد على تويتر، عن المستهدفين بغارات أمس الأربعاء: "كان لهم دور رئيسي في الهجوم على الفندق الذي يرتاده الصينيون" وأنهم ساعدوا في دخول عناصر من التنظيم إلى أفغانستان".