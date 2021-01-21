المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد الرئيس بايدن ملتزم بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 100 يوم الأولى له في السلطة
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المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد الرئيس بايدن ملتزم بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 100 يوم الأولى له في السلطة

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العرب اليوم - المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد الرئيس بايدن ملتزم بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 100 يوم الأولى له في السلطة

المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني
واشنطن - العرب اليوم

المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد الرئيس بايدن ملتزم بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 100 يوم الأولى له في السلطة

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المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد الرئيس بايدن ملتزم بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 100 يوم الأولى له في السلطة المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد الرئيس بايدن ملتزم بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 100 يوم الأولى له في السلطة



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