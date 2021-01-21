المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أميركا ستبقى ملجأ للهاربين من الاضطهاد في العالم
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المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أميركا ستبقى ملجأ للهاربين من الاضطهاد في العالم

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العرب اليوم - المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أميركا ستبقى ملجأ للهاربين من الاضطهاد في العالم

المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني
واشنطن - العرب اليوم

المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أميركا ستبقى ملجأ للهاربين من الاضطهاد في العالم

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المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أميركا ستبقى ملجأ للهاربين من الاضطهاد في العالم المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أميركا ستبقى ملجأ للهاربين من الاضطهاد في العالم



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