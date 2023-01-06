مقتل شخص وإصابة 27 آخرين في أحداث شغب في المكسيك

أسفرت اشتباكات اندلعت بين الشرطة المكسيكية والجيش من جانب و مسلحين من عصابة مخدرات محلية ن جانب آخر في مدينة «كولياكان» بـ«ولاية سينالوا» الواقعة شمال غرب البلاد، استمرت 12 ساعة عن مقتل شخص واحد وإصابة 27 آخرين.

وبدأت أعمال الشغب في ولاية «سينالوا» المكسيكية، الواقعة على المحيط الهادي صباح أمس الخميس، بعد عملية للجيش، أسفرت عن اعتقال أوفيديو جوزمان «إل راتون»، البالغ من العمر «32 عاما»، نجل بارون المخدرات الشهير المسجون في الولايات المتحدة، رئيس «كارتل سينالوا» السابق خواكين جوزمان، المعروف بـ«إل تشابو»