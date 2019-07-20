وكالة فارس الإيرانية تعلن أن ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس
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وكالة فارس الإيرانية تعلن أن ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس

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العرب اليوم - وكالة فارس الإيرانية تعلن أن ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس

ناقلة النفط البريطانية
طهران - العرب اليوم

وكالة فارس الإيرانية تعلن أن ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس

 

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وكالة فارس الإيرانية تعلن أن ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس وكالة فارس الإيرانية تعلن أن ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس



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