المكسيك تسجل 190 وفاة و3329 إصابة جديدة بكورونا

قال مسؤول بالمكسيك، السبت، إن السلطات الصحية سجلت 3329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف أنه تم تسجيل 190 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلي 65856 حالة و7179 حالة وفاة.