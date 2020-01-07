قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء، إن اليابان تراقب الموقف في الشرق الأوسط عن كثب، مضيفا "لكن لا يوجد تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي" إلى المنطقة لتأمين السفن اليابانية.



ويوم أمس الاثنين، جدّد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، التأكيد على خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



ودعا آبي في مؤتمر صحفي، الدول المعنية، إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوتر، وتجنب المزيد من التصعيد، وفق ما نقلت "رويترز".



وكانت الحكومة اليابانية أعلنت في أواخر ديسمبر، أنها سترسل طائرات حربية وطائرات دوريات إلى الشرق الأوسط، الذي تستقبل منه نحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.



وتصاعد التوتر في المنطقة بعد مقتل أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين في ضربة عسكرية أميركية بالعراق يوم الجمعة.