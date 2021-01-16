الرئيس اللبنانى يوقع قانونا للسماح باستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
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الرئيس اللبنانى يوقع قانونا للسماح باستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

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العرب اليوم - الرئيس اللبنانى يوقع قانونا للسماح باستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الرئيس اللبنانى ميشال عون،
بيروت - العرب اليوم

وقّع الرئيس اللبنانى ميشال عون، القانون الصادر عن مجلس النواب فى جلسته المنعقدة أمس تحت مسمى (تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا) على نحو يفتح الباب أمام استيراد لبنان للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكانت لجنة الصحة بالمجلس النيابى اللبنانى قد أعدت مقترح القانون بناء على طلب من الشركات الدولية المصنعة للقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا التشريع يضفى الحماية القانونية ويعفى تلك الشركات من المساءلة أو دفع أية تعويضات عن أى أضرار محتملة قد تنتج عن عملية التلقيح طيلة سنتين من تاريخ إقرار القانون تتحمل خلالهما الدولة المسئولية

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الرئيس اللبنانى يوقع قانونا للسماح باستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الرئيس اللبنانى يوقع قانونا للسماح باستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا



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