الخارجية الإماراتية تؤكد أن زيارة رئيس الدولة إلى روسيا هدفها إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية

أكدت الإمارات استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، المقررة إلى روسيا اليوم، تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة وأشارت الوزارة إلى أن المحادثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا؛ حيث تسعى الإمارات للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.