القوات الأوكرانية تؤكد تسجيل 128 غارة و41 اشتباكًا قتاليًا قرب باخموت
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القوات الأوكرانية تؤكد تسجيل 128 غارة و41 اشتباكًا قتاليًا قرب باخموت

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العرب اليوم - القوات الأوكرانية تؤكد تسجيل 128 غارة و41 اشتباكًا قتاليًا قرب باخموت

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كييف ـ العرب اليوم

قالت القوات الأوكرانية في شرقي البلاد أنه تم تسجيل 128 غارة و41 اشتباكًا خلال النهار قرب باخموت، وأن القوات الروسية فقدت 127 قتيلًا.ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية عن سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية، قوله إن القوات الروسية تواصل محاولتها الهجوم على منطقة باخموت ومنطقة مستوطنات أوريكوفو - فاسيليفكا ودوبوفو-فاسيليفكا وباخموت وإيفانيفسكي، ومناطق سكنية أخرى.

وتابع أن القوات الروسية قامت بإطلاق نيران راجمات الصواريخ والمدفعية.وأضاف أن الروس فقدوا 127 جنديًا وجرح 125 في معارك باتجاه باخموت اليوم.ووفقًا للتقارير الأوكرانية فقد قضت القوات المسلحة الأوكرانية على حوالي 156 ألفًا و120 جنديًا روسيًا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 مارس 2023.

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القوات الأوكرانية تؤكد تسجيل 128 غارة و41 اشتباكًا قتاليًا قرب باخموت القوات الأوكرانية تؤكد تسجيل 128 غارة و41 اشتباكًا قتاليًا قرب باخموت



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