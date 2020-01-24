اليمن.. مقتل قيادي حوثي في معارك نهم

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن، الجمعة، بمقتل القيادي الحوثي أحمد إسماعيل الجرموزي، في معارك نهم، شرقي صنعاء.

وشنّت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 15 غارة جوية على جبهات القتال بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، شمالي اليمن.

تصعيد حوثي

واعتبر وزير الخارجية اليمني، عبدالله الحضرمي، مساء الخميس، استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وفي ظل وجود المبعوث الدولي في صنعاء، استغلالا سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى.

وأضاف الحضرمي: "لم يعد ممكنا أن يستمر هذا الوضع المختل وأن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة لميليشيا الحوثي لتغذية وإعلان حروبها العبثية".

وأوضح أنهم في الحكومة الشرعية "لن يسمحوا بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك ميليشيات الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها".

وحمّل ميليشيا الحوثي الانقلابية وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق ستوكهولم.