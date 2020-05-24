تسجيل 3536 إصابة جديدة و43 وفاة إضافية بفيروس كورونا في تشيلي

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، يوم السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 65 ألفا و393 بعد تسجيل 3536 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضا بإحصاء 43 وفاة إضافية ناجمة عن الفيروس ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 673 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 26546 شخصا بعد إحصاء 1204 حالات تعاف جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 52399 حالة تليها على الخصوص فالبارايسو (2116) وأنتوفاغاستا (1897) وأراوكانيا (1774) وتاراباكا (1471) وبيوبيو (1354) ونيوبلي (1077) وماغايانيس (997).